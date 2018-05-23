"Известия": Красножан возглавит тульский "Арсенал"

Новым главным тренером тульского "Арсенала" в ближайшее время станет Юрий Красножан, утверждают "Известия" со ссылкой на источник в клубе. Сам 54-летний специалист отказался комментировать данную информацию.
– Я до конца недели в отпуске, и разговора с руководством "Химок" о дальнейшем сотрудничестве пока не было, – заявил Красножан. – Поэтому сейчас неправильно делать заявления в СМИ о своем будущем. Думаю, когда я вернусь из отпуска, определенность наступит в течение нескольких дней.
Дополнительная информация
https://iz.ru/746487/aleksei-fomin/iurii-krasnozhan-mozhet-vozglavit-tulskii-arsenal
П_о_в_а_р_
Жаль, что это всего лишь Известия...
07:51
Коуч07
Это отличная новость! Кстати, его и в Зенит можно было.
07:44