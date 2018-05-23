07:32 | Футбол — РФПЛ

"Известия": Красножан возглавит тульский "Арсенал"

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Новым главным тренером тульского "Арсенала" в ближайшее время станет Юрий Красножан​, утверждают "Известия" со ссылкой на источник в клубе. Сам 54-летний специалист отказался комментировать данную информацию.

– Я до конца недели в отпуске, и разговора с руководством "Химок" о дальнейшем сотрудничестве пока не было, – заявил Красножан. – Поэтому сейчас неправильно делать заявления в СМИ о своем будущем. Думаю, когда я вернусь из отпуска, определенность наступит в течение нескольких дней.

Дополнительная информация

https://iz.ru/746487/aleksei-fomin/iurii-krasnozhan-mozhet-vozglavit-tulskii-arsenal

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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П_о_в_а_р_

Жаль, что это всего лишь Известия...

07:51

Коуч07

Это отличная новость! Кстати, его и в Зенит можно было.

07:44

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