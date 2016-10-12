"Известия": "Краснодар" продлит контракт с Вандерсоном

"Краснодар" намерен продлить контракт с полузащитником Вандерсоном, утверждают "Известия". В клубе рассчитывают на футболиста, и он сам не намерен покидать команду. Его текущее соглашение истекает в конце года, новый контракт, скорее всего, будет рассчитан еще на год.

– Нужен этот форвард или не нужен – решать только "Краснодару", его руководству и тренерам, – выразил мнение бывший главный тренер "Локомотива" и "Рубина" Ринат Билялетдинов. – Что касается возраста Вандерсона, то в Италии в 30 лет только за сборную дебютируют, и это не считается сенсацией. Да и у нас тот же Олег Кузьмин только в 34 года дебютировал за национальную команду, а в 35 был кандидатом на поездку на чемпионат Европы-2016 во Франции. И если бы не получил травму, то поехал бы. Поэтому возраст тут непринципиален. Кто-то себя превращает в тряпку в 20 лет, а кто-то и в 30 лет в полном соку. Если Вандерсон полностью адаптирован в команде, с языком проблем нет, привык к стране и функционально держит себя в тонусе, то, несомненно, это полезный игрок для "Краснодара". Уровень его игры полностью отвечает уровню российской премьер-лиги. Но это только мое мнение, а решать клубу.

Вандерсон защищает цвета "Краснодара" с 2012 года. На его счету 47 голов в 137 матчах, и он является лучшим бомбардиром в истории клуба.