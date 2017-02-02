"Известия": "Краснодар" не сможет выкупить Шишкина у "Локомотива"

Защитник "Локомотива" Роман Шишкин, отданный "Краснодару" в аренду, по окончании сезона вернется в московский клуб, сообщают "Известия". По информации источника, "быки" рассчитывали включить в договор пункт о первоочередном праве выкупа игрока на льготных условиях, однако железнодорожники отвергли эту инициативу – руководство московской команды не планирует расставаться с 30-летним футболистом. Действующее соглашение Шишкина с "Локомотивом" подписано до июня 2019 года. Эксперты оценивают стоимость российского защитника в 2,5 миллиона евро.
Эрмин
Это в пику Геннадию Сергеевичу Орлову,который как-то в репортаже закричал :" На Данни напал Шишкин и два человека!" Рома тоже человек !
08:49
Der schwein
Странная аренда, мягко сказать:)
08:00
spartak ekspress
да и слава богу, летом нужны реальные усиления а с такими трансферами даже в тюрьму не возьмут как говорится
05:40
баламошка
Повезло Краснодару.
02:37