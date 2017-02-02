"Известия": "Краснодар" не сможет выкупить Шишкина у "Локомотива"

Защитник "Локомотива" Роман Шишкин, отданный "Краснодару" в аренду, по окончании сезона вернется в московский клуб, сообщают "Известия". По информации источника, "быки" рассчитывали включить в договор пункт о первоочередном праве выкупа игрока на льготных условиях, однако железнодорожники отвергли эту инициативу – руководство московской команды не планирует расставаться с 30-летним футболистом. Действующее соглашение Шишкина с "Локомотивом" подписано до июня 2019 года. Эксперты оценивают стоимость российского защитника в 2,5 миллиона евро.