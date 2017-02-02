01:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Известия": "Краснодар" не сможет выкупить Шишкина у "Локомотива"

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Защитник "Локомотива" Роман Шишкин, отданный "Краснодару" в аренду, по окончании сезона вернется в московский клуб, сообщают "Известия". По информации источника, "быки" рассчитывали включить в договор пункт о первоочередном праве выкупа игрока на льготных условиях, однако железнодорожники отвергли эту инициативу – руководство московской команды не планирует расставаться с 30-летним футболистом. Действующее соглашение Шишкина с "Локомотивом" подписано до июня 2019 года. Эксперты оценивают стоимость российского защитника в 2,5 миллиона евро.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/661357

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Эрмин

Это в пику Геннадию Сергеевичу Орлову,который как-то в репортаже закричал :" На Данни напал Шишкин и два человека!" Рома тоже человек !

08:49

Der schwein

Странная аренда, мягко сказать:)

08:00

spartak ekspress

да и слава богу, летом нужны реальные усиления а с такими трансферами даже в тюрьму не возьмут как говорится

05:40

баламошка

Повезло Краснодару.

02:37

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