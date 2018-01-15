"Известия": Каррера отказался от предложений из ОАЭ ради "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отказался от предложений из ОАЭ, сообщил "Известиям" источник из близкого окружения итальянца. 53-летнему специалисту был предложен контракт, который гораздо лучше его нынешнего договора в финансовом плане.
– Летом к кандидатуре Массимо Карреры проявляли конкретный интерес клубы из ОАЭ, – рассказал источник. – Ему предлагали серьезное улучшение финансовых условий контракта. Но Массимо сразу же ответил отказом, заявив, что пока не заинтересован в подобном развитии своей карьеры и уходе из "Спартака". Тем не менее клубы с Ближнего Востока по-прежнему питают интерес к итальянцу, но Каррера своей позиции не менял.
Напомним, что 53-летний итальянский наставник возглавил "Спартак" в августе 2016 года, сменив Дмитрия Аленичева. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России впервые с сезона-2001. После 20 туров в этом сезоне "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице премьер-лиги, отставая от лидирующего "Локомотива" на 8 очков.
Дополнительная информация
https://iz.ru/693347/sevastian-terletckii/karrera-otkazalsia-ot-predlozhenii-s-blizhnego-vostoka-radi-spartaka
gfhxpfbd7406
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог--- http://krati.co/kachok
13:06
Митяй Антибомж
Браво, Массимо! Тренер.
12:30
Honest Spartak
Красавчик! Тренер! Человечище!
12:02
Коновалл
Батыр!
11:58
Семь ветров
У кого то амбиции, а кто то Дзюба))
09:38
Gladiator-76
Верить "Известиям" и их источникам - себя не уважать.
09:34
alex-ls
но дал контакты Манчини
08:54
shpasic
источник - Леонид Трахтенберг.
07:14
Millwall82
Пошел на понижение
05:55