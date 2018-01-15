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"Известия": Каррера отказался от предложений из ОАЭ ради "Спартака"

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Главный тренер "Спартака"Массимо Каррера отказался от предложений из ОАЭ, сообщил "Известиям" источник из близкого окружения итальянца. 53-летнему специалисту был предложен контракт, который гораздо лучше его нынешнего договора в финансовом плане.

– Летом к кандидатуре Массимо Карреры проявляли конкретный интерес клубы из ОАЭ, – рассказал источник. – Ему предлагали серьезное улучшение финансовых условий контракта. Но Массимо сразу же ответил отказом, заявив, что пока не заинтересован в подобном развитии своей карьеры и уходе из "Спартака". Тем не менее клубы с Ближнего Востока по-прежнему питают интерес к итальянцу, но Каррера своей позиции не менял.

Напомним, что 53-летний итальянский наставник возглавил "Спартак" в августе 2016 года, сменив Дмитрия Аленичева. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России впервые с сезона-2001. После 20 туров в этом сезоне "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице премьер-лиги, отставая от лидирующего "Локомотива" на 8 очков.

Дополнительная информация

https://iz.ru/693347/sevastian-terletckii/karrera-otkazalsia-ot-predlozhenii-s-blizhnego-vostoka-radi-spartaka

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (9)
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gfhxpfbd7406

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог--- http://krati.co/kachok

13:06

Митяй Антибомж

Браво, Массимо! Тренер.

12:30

Honest Spartak

Красавчик! Тренер! Человечище!

12:02

Коновалл

Батыр!

11:58

Семь ветров

У кого то амбиции, а кто то Дзюба))

09:38

Gladiator-76

Верить "Известиям" и их источникам - себя не уважать.

09:34

alex-ls

но дал контакты Манчини

08:54

shpasic

источник - Леонид Трахтенберг.

07:14

Millwall82

Пошел на понижение

05:55