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"Известия": Каррера даст отдохнуть лидерам "Спартака" в матче с "Томью"

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"Спартак" после победы в матче 12-го тура премьер-лиги против ЦСКА (3:1) продолжает готовиться к следующему матчу в домашнем первенстве – против "Томи". Участие в тренировочных занятиях принимают все футболисты красно-белых, кроме Сальваторе Боккетти. Итальянский защитник, по сообщению пресс-службы клуба, продолжает курс лечения после повреждения, полученного накануне встречи с армейцами. Игру с "Томью" могут пропустить еще два футболиста красно-белых – полузащитник Квинси Промес и нападающий Зе Луиш.

По информации "Известий", тренерский штаб "Спартака" во главе с Массимо Каррерой планирует сделать ряд изменений в стартовом составе на ближайшую игру в чемпионате России. Итальянский специалист намерен предоставить отдых главным лидерам команды Квинси Промесу и Зе Луишу, чтобы не рисковать ими в преддверии матчей с более серьезными соперниками.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/642435

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