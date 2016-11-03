"Известия": Каррера даст отдохнуть лидерам "Спартака" в матче с "Томью"

"Спартак" после победы в матче 12-го тура премьер-лиги против ЦСКА (3:1) продолжает готовиться к следующему матчу в домашнем первенстве – против "Томи". Участие в тренировочных занятиях принимают все футболисты красно-белых, кроме Сальваторе Боккетти. Итальянский защитник, по сообщению пресс-службы клуба, продолжает курс лечения после повреждения, полученного накануне встречи с армейцами. Игру с "Томью" могут пропустить еще два футболиста красно-белых – полузащитник Квинси Промес и нападающий Зе Луиш.

По информации "Известий", тренерский штаб "Спартака" во главе с Массимо Каррерой планирует сделать ряд изменений в стартовом составе на ближайшую игру в чемпионате России. Итальянский специалист намерен предоставить отдых главным лидерам команды Квинси Промесу и Зе Луишу, чтобы не рисковать ими в преддверии матчей с более серьезными соперниками.