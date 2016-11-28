"Известия": Калачев останется в "Ростове" до 2018 года

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев продлил контракт с клубом, сообщают "Известия". Срок действия нового договора рассчитан до лета 2018 года, а его условия остались на прежнем уровне. По информации издания, переговоры 35-летнего белоруса с клубом проходили в позитивной атмосфере и сторонам удалось довольно быстро прийти к взаимопониманию ввиду обоюдной заинтересованности в продолжении сотрудничества.

Всего за донской клуб Калачев провел 233 матча, забил 20 мячей и сделал 59 результативных передач. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по данным экспертов, составляет около 200 тысяч евро. С 2004 года по настоящее время он регулярно вызывается в состав национальной команды Белоруссии. За сборную своей страны полузащитник провел 76 матчей, забил 10 мячей и сделал 16 голевых передач.