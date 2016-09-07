"Известия": Кафанов может стать номинальным главным тренером "Ростова"

Тренер "Ростова" Виталий Кафанов может формально возглавить донской клуб из-за того, что действующий и.о. главного тренера команды Дмитрий Кириченко не имеет лицензии категории Pro, сообщают "Известия". Отчасти это связано и с тем, что перезаявить Курбана Бердыева в качестве главного тренера команды в Лиге чемпионов теперь проблематично: за нарушение поданой ранее заявки клубу может грозить серьезный штраф. В нынешнем штабе команды, помимо Бердыева, действующую лицензию Pro сейчас имеет только Кафанов.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Бердыев полноценно вернется в "Ростов". В клубе он продолжит исполнять обязанности консультанта, только не на добровольных началах, как в августе, а уже на основании контракта. 6 августа "Ростов" на своем официальном сайте объявил об уходе специалиста с поста главного тренера команды. В тот момент 64-летний наставник вел переговоры со "Спартаком", а немного позже у него появился вариант с переходом в другой московский клуб – "Локомотив". Одновременно Бердыев являлся и кандидатом на пост наставника сборной России. Переговоры результатов не принесли, специалист по собственной инициативе стал исполнять роль консультанта "Ростова" и был заявлен в качестве помощника Дмитрия Кириченко.

Сам Кириченко официально приступил к обязанностям главного тренера с 8 августа. Соответственно, по словам экс-директора по правовым вопросам московского "Локомотива", спортивного юриста Евгения Кречетова, согласно регламенту, срок его нахождения во главе команды истекает 8 сентября.