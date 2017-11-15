"Известия": гендиректор "Краснодара" возглавит рабочую группу по видеоповторам

Главой рабочей группы РФПЛ по внедрению системы видеоповторов будет генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг, сообщают "Известия". Окночательное решение по этому вопросу будет принято позже.

В обязанности рабочей группы будут входить получение разрешения на внедрение видеоповторов от ФИФА. Кроме того, клубы должны будут выбрать производителя оборудования. Ранее глава РФС Виталий Мутко сообщил, что эта система точно не будет тестироваться до зимнего перерыва в чемпионате России.