"Известия": Думбья может вернуться в ЦСКА

Нападающий "Ромы" Сейду Думбья, выступающий на правах аренды за "Базель", может вернуться в ЦСКА. По информации "Известий", футболист не слишком доволен ролью запасного, отведенной ему в швейцарской команде, и готов рассмотреть вариант с возвращением в армейский клуб в случае, если поступит соответствующее предложение. Агент ивуарийца Жан-Бернар Бейтризон не исключил возможности возвращения своего клиента в Москву, признавшись что у футболиста остались очень приятные воспоминания о России и армейском клубе.

– Сейду не испытывает серьезных проблем в "Базеле", – подчеркнул Бейтризон. – Да, он не играет с первых минут, но я не его тренер, чтобы решать такие вещи. Проходит много игр, очень много важных матчей, и только тренер принимает решение о том, кто будет играть в основном составе, а кто выйдет на замену. Не я должен судить об этом. Я всего лишь агент и друг Думбья. Что касается ЦСКА, то если армейцы захотят увидеть Думбья в команде еще раз, они могут со мной связаться, и мы обязательно рассмотрим этот вариант. Как только нам поступит подобное предложение, мы обсудим это с Сейду и примем решение. Может ли Думбья вернуться в ЦСКА? Это жизнь, посмотрим. Всё может быть. Я читал, что и "Барселона" интересуется Думбья. С уверенностью могу сказать, что моему клиенту очень нравилось играть в Москве. В России он забил много голов, добился серьезных успехов, став лучшим игроком РФПЛ. Думбия любил жить среди русских людей, общаться с партнерами по команде. У него никогда не возникало никаких проблем в ЦСКА.