"Известия": Девич зимой может покинуть "Рубин" и уехать в клуб Ближнего Востока

"Рубин" не намерен продлевать контракт с нападающим клуба Марко Девичем, утверждают "Известия". Контракт 32-летнего форварда сборной Украины истекает в декабре этого года, и он, вероятно, покинет клуб на правах свободного агента. По словам представителя форварда Владимира Ничипорука, у него есть предложения из Азии.

– Договор Девича с "Рубином" действительно заканчивается, – подтвердил Ничипорук. – На данный момент мы не видим со стороны "Рубина" никакой заинтересованности в продлении контракта. Но посмотрим, что будет дальше. Мы, безусловно, готовы рассмотреть любые предложения: и те, которые уже поступили, и те, которые поступят. В том числе если это предложение будет от нынешнего клуба Девича. Будем решать, что делать дальше, но окончательное слово за Марко. Могу сказать, что сейчас у него есть конкретные предложения от клубов с Ближнего Востока, но названия команд говорить не буду.

Девич защищает цвета "Рубина" с 2014 года. В текущем сезоне он провел три матча и забил 1 гол в чемпионате России.