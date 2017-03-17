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"Известия": ЦСКА продлит контракт с Тошичем

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Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич ведет с клубом переговоры о продлении контракта, информируют "Известия". Согласно источнику, разговор сторон находится в активной фазе и велика вероятность, что они увенчаются успехом. Ожидается, что уже в ближайшее время стороны достигнут соглашения и о продлении контракта будет объявлено официально.

– С Зораном Тошичем мы находимся сейчас в процессе обсуждения, – сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. – Думаю, все будет нормально. Есть высокая вероятность, что контракт будет продлен.

Отметим, что контракт серба с московским клубом истекает предстоящим летом. В текущем сезоне на его счету 21 матч за ЦСКА во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал пять результативных передач.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/670420

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