10:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Известия: ЦСКА предложил Зорану Тошичу пойти на понижение

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ЦСКА намерен продлить контракт с полузащитником Зораном Тошичем на более выгодных для клуба условиях, сообщают "Известия". По информации издания, руководство красно-синих рассчитывает подписать с сербским игроком новое соглашение с понижением ежегодного оклада почти в полтора раза.

Вероятность того, что в ближайшее время стороны придут к взаимопониманию, весьма высока. Сообщается, что армейцы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с 29-летним игроком, однако в последнее время, по информации издания, клуб испытывает определенные финансовые проблемы. Контракт сербского хавбека с ЦСКА рассчитан до лета 2017 года.

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Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/644117

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