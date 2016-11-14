Известия: ЦСКА предложил Зорану Тошичу пойти на понижение

ЦСКА намерен продлить контракт с полузащитником Зораном Тошичем на более выгодных для клуба условиях, сообщают "Известия". По информации издания, руководство красно-синих рассчитывает подписать с сербским игроком новое соглашение с понижением ежегодного оклада почти в полтора раза.



Вероятность того, что в ближайшее время стороны придут к взаимопониманию, весьма высока. Сообщается, что армейцы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с 29-летним игроком, однако в последнее время, по информации издания, клуб испытывает определенные финансовые проблемы. Контракт сербского хавбека с ЦСКА рассчитан до лета 2017 года.