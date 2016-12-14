01:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Известия": ЦСКА хочет арендовать Мусу

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ЦСКА может арендовать своего бывшего нападающего Ахмеда Мусу у "Лестера", куда он был продан летом 2016 года за рекордные для армейцев 19,5 миллиона евро, информируют "Известия". Руководство столичного клуба намерено укрепить атакующую линию и намерено предпринять попытку арендовать 23-летнего форварда сборной Нигерии до конца сезона. Отмечается, что у нигерийца не получается закрепиться в основе английского клуба, а в ЦСКА он совершенно точно стал бы ключевым игроком стартового состава.

В этом сезоне Муса провел в чемпионате Англии 12 матчей и забил 2 гола.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/651138

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КОММЕНТАРИИ (6)
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_Я_против_Астротерфа_

это бомба...

03:54

bvb1987

ха ха бизнес по-еврейски)все проданные в цска возвращаются)

03:12

PELMEN GUBASTIY

Англичане, есть шанс!!!! Заверните-ка коням "арендочку" евро-лямов так на тридцать!!!!

02:39

onlywhitespartak

Как цыгани собак продают , а те потом возвращаются ))) если прокатит то 5 балов прям ! Но я думаю после этого никого за нормальные деньги больше не продадут )

02:31

Семь ветров

Муса туповатый, ему ж гинерцы все объяснили - в новом клубе еле ползай, ковыряй в носу и всяко проявляй свою немощность, когда попытаются продать - говори что только обратно к гинеру поедешь, в аренду бесплатную, а иначе никак. Это ж классика рабства от армейцев, сколько уже провернули таких фокусов.)) А Муса туповатый, или поверил что он великий нападающий...

02:19

Пиитерец

Вот дают кони: отработанный на Думбие трюк и с Мусей хотят провернуть.

01:43

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