"Известия": ЦСКА хочет арендовать Мусу

ЦСКА может арендовать своего бывшего нападающего Ахмеда Мусу у "Лестера", куда он был продан летом 2016 года за рекордные для армейцев 19,5 миллиона евро, информируют "Известия". Руководство столичного клуба намерено укрепить атакующую линию и намерено предпринять попытку арендовать 23-летнего форварда сборной Нигерии до конца сезона. Отмечается, что у нигерийца не получается закрепиться в основе английского клуба, а в ЦСКА он совершенно точно стал бы ключевым игроком стартового состава.
В этом сезоне Муса провел в чемпионате Англии 12 матчей и забил 2 гола.
_Я_против_Астротерфа_
это бомба...
03:54
bvb1987
ха ха бизнес по-еврейски)все проданные в цска возвращаются)
03:12
PELMEN GUBASTIY
Англичане, есть шанс!!!! Заверните-ка коням "арендочку" евро-лямов так на тридцать!!!!
02:39
onlywhitespartak
Как цыгани собак продают , а те потом возвращаются ))) если прокатит то 5 балов прям ! Но я думаю после этого никого за нормальные деньги больше не продадут )
02:31
Семь ветров
Муса туповатый, ему ж гинерцы все объяснили - в новом клубе еле ползай, ковыряй в носу и всяко проявляй свою немощность, когда попытаются продать - говори что только обратно к гинеру поедешь, в аренду бесплатную, а иначе никак. Это ж классика рабства от армейцев, сколько уже провернули таких фокусов.)) А Муса туповатый, или поверил что он великий нападающий...
02:19
Пиитерец
Вот дают кони: отработанный на Думбие трюк и с Мусей хотят провернуть.
01:43