"Известия": ЦСКА хочет арендовать Мусу

ЦСКА может арендовать своего бывшего нападающего Ахмеда Мусу у "Лестера", куда он был продан летом 2016 года за рекордные для армейцев 19,5 миллиона евро, информируют "Известия". Руководство столичного клуба намерено укрепить атакующую линию и намерено предпринять попытку арендовать 23-летнего форварда сборной Нигерии до конца сезона. Отмечается, что у нигерийца не получается закрепиться в основе английского клуба, а в ЦСКА он совершенно точно стал бы ключевым игроком стартового состава.

В этом сезоне Муса провел в чемпионате Англии 12 матчей и забил 2 гола.