"Известия": Бердыев подпишет новый контракт с "Ростовом"

Курбан Бердыев, как и весь его тренерский штаб, в этом сезоне останется в "Ростове"​, сообщают "Известия". Специалист продолжит работу в статусе консультанта донской команды, но уже не на добровольной основе, а на контракте. При этом, согласно договоренности с руководством клуба, Бердыев сможет разорвать соглашение с "Ростовом" в одностороннем порядке в случае поступления выгодного предложения от топ-клуба российского или зарубежного чемпионата.