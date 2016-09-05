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"Известия": Бердыев подпишет новый контракт с "Ростовом"

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Курбан Бердыев, как и весь его тренерский штаб, в этом сезоне останется в "Ростове"​, сообщают "Известия". Специалист продолжит работу в статусе консультанта донской команды, но уже не на добровольной основе, а на контракте. При этом, согласно договоренности с руководством клуба, Бердыев сможет разорвать соглашение с "Ростовом" в одностороннем порядке в случае поступления выгодного предложения от топ-клуба российского или зарубежного чемпионата.

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http://izvestia.ru/news/630264#ixzz4JKlw5iE4

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Andersen32

Мне кажется Бердыев, сам не знает, чего хочет.

03:50

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