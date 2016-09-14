"Известия": Бердыев планирует войти в совет директоров "Ростова"

Вице-президент-тренер "Ростова" Курбан Бердыев намерен усилить свои аппаратные позиции и избраться в совет директоров донского клуба, сообщают "Известия". Желание Бердыева увеличить свое присутствие в высшем руководстве клуба обуславливается тем, что его нынешняя должность отсутствует в штатном расписании "Ростова".

При этом не исключается, что в ближайшем будущем может быть утверждены новое штатное расписание и устав клуба, в котором появится должность вице-президента. В окружении Бердыева желание тренера попасть в совет директоров связывают также и с возможным выходом из него Али Узденова. Узденов был председателем совета директоров "Ростова" в 2008–2016 годах и в конце 2014 года инициировал назначение Бердыева главным тренером команды. В июле Али Узденов покинул пост председателя совета директоров, но остался в его составе. Сам он летом сообщил "Известиям", что это было связано с его переездом из Ростова-на-Дону. В апреле Узденов ушел с должности генерального директора OOO "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону", став старшим вице-президентом АФК "Система", где он сейчас курирует сельскохозяйственные проекты на юге России, выстраивая работу крупного агрохолдинга.