"Известия": Беленов попал в сферу интересов "Зенита"

Вратарь "Анжи" Александр Беленов в период зимнего трансферного окна может пополнить состав "Зенита". По информации "Известий", 30-летний голкипер попал в расширенный список кандидатов на укрепление вратарской позиции петербургского клуба, составленный селекционной службой сине-бело-голубых совместно с главным тренером Мирча Луческу.

Напомним, ранее "Известия" сообщали о том, что в сфере интересов "Зенита" также находится голкипер пермского "Амкара" и молодежной сборной России Александр Селихов.

Беленов начал свою профессиональную карьеру в белгородском "Салюте", воспитанником которого он и является. В 2010 году футболист перебрался в московский "Спартак", однако в составе красно-белых провел всего один матч и уже в следующем году перешел в "Кубань". В краснодарском клубе Беленов довольно быстро стал первым номером команды. Яркая игра Александра привлекла внимание многих клубов, а вылет "Кубани" в ФНЛ ускорил процесс его перехода. На голкипера претендовали сразу несколько команд РФПЛ, однако его выбор в итоге пал на махачкалинский "Анжи". В текущем сезоне Беленов демонстрирует качественную стабильную игру. За девять матчей в первенстве страны он пропустил девять голов.