"Известия": "Арсенал" планирует масштабную трансферную кампанию

Тульский "Арсенал" проведет масштабную трансферную кампанию в январе 2017 года, сообщают "Известия". По информации издания, тульский клуб попытается пригласить 6–7 новых футболистов во все линии. Особое внимание будет уделено приобретению нападающего и атакующего полузащитника. Ведь в 13 сыгранных турах тульский клуб забил всего пять голов – это худший показатель в РФПЛ.

На приобретение игроков будут выделены серьезные деньги от титульного спонсора команды, госкорпорации "Ростех". Также источник в клубе отметил, что новый президент команды Гурам Аджоев поставил задачу перед селекционной службой найти новые команды для целого ряда нынешних игроков "Арсенала". Таким образом, зимой клуб ожидает серьезная перезагрузка. За счет новых приобретений и отказа от услуг имеющихся игроков руководство намерено обезопасить команду от вылета из премьер-лиги и зоны стыковых матчей за право остаться в высшем дивизионе. Пока "Арсенал" идет на 14-м месте, имея в своем активе 9 очков. По 8 баллов у замыкающих таблицу "Томи" и "Крыльев Советов".

– Мы намерены усилить состав в зимний период дозаявок, – отметил Аджоев. – Нам надо исправлять положение в турнирной таблице. Однако я бы пока не стал говорить, что наша кампания будет масштабной. Надо оценить все возможные риски и принимать взвешенные решения по приглашению новых игроков. В идеале хотелось бы подписать сильных футболистов, которые находятся в статусе свободных агентов. Нам нужны игроки, способные создавать голевые возможности, брать игру на себя. Будем ли мы расставаться с целой группой имеющихся футболистов? Посмотрим, как сложатся обстоятельства.