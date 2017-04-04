"Известия": "Арсенал-2" может быть ликвидирован

Руководство тульского "Арсенала" планирует провести серьезные изменения в структуре клуба, сообщают "Известия". Президент клуба Гурам Аджоев прорабатывает вопрос о ликвидации "Арсенала-2", который выступает в ПФЛ. Причина таких преобразований состоит в том, что на содержание фарм-клуба расходуется порядка 40 миллионов рублей за сезон.

По мнению руководства "Арсенала", эти средства можно перераспределить на иные, более важные статьи. Окончательное решение будет принято по итогам сезона, когда станет ясно, сохранит ли тульская команда свое место в РФПЛ.