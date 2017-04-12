"Известия": "Анжи" ставит на своих

Руководство "Анжи" планирует в трехлетний период полностью укомплектовать состав команды собственными воспитанниками и в будущем делать упор на развитие своей академии, а не на приобретение легионеров. Об этом "Известиям" рассказал председатель совета директоров махачкалинского клуба Анзор Кавазашвили.

– В команде уже произошли серьезные перемены, – приводят Кавазашвили. – Клуб покинули многие дорогостоящие легионеры, и сейчас перед нами стоит одна глобальная цель – развить футбол в регионе. У нас была встреча с правительством республики, на которой нам пообещали всяческое содействие с их стороны. Мне нравится, что руководство "Анжи" нацелено на планомерное развитие и делает ставку на молодежь. Перед нами не стоит задачи сделать "здесь и сейчас". Дан трехлетний период, в течение которого нужно сделать упор на привлечение в команду максимального количества воспитанников академии. Мы пойдем обособленным путем. Да, он будет не самым легким, но это будет наш, особый вектор развития.