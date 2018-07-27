Израильский футболист отказался от контракта с "Рубином" из-за "финансовых неурядиц" в клубе

По сообщению израильского интернет-портала "Спорт-5", форвард Диа Саба и его агенты решили отказаться от подписания трехгодичного контракта с казанским "Рубином".

Утверждается, что израильтянин и его представители не согласились с контрактным пунктом, позволявшим "Рубину" расторгнуть контракт в течение нескольких месяцев за минимальную компенсацию.

Помимо того, казанский клуб отверг требование Сабы гарантировать ему повышение зарплаты по истечении каждого игрового сезона. Игрок и его агенты были также обеспокоены текущей информацией о финансовых неурядицах в "Рубине".