17:51 | Футбол — РПЛ

Изменения в "Спартаке": Сергей Родионов стал спортивным директором, Наиль Измайлов - и.о. гендиректора

Сергей Родионов (слева) и Наиль Измайлов. Фото Алексей Иванов
Сергей Родионов (слева) и Наиль Измайлов. Фото Алексей Иванов
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Сегодня состоялось заседание совета директоров "Спартака", сообщает официальный сайт красно-белых. Произошли изменения в руководстве клуба. Сергей Родионов по личной инициативе освобожден от должности генерального директора и назначен спортивным директором.

Исполняющим обязанности генерального директора назначен Наиль Измайлов, при этом он сохраняет за собой пост вице-президента клуба.


Сергей Родионов занимал должность гендиректора "Спартака" с лета 2015 года. До этого он работал на различных тренерских должностях красно-белых с 1996 года (с перерывами).

Наиль Измайлов трудится в "Спартаке" с 2013 года. Прошлым летом он занял пост заместителя председателя совета директоров.

"Спартак" после 17 туров занимает четвертое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. В Кубке России красно-белых в феврале ожидает второй матч с "Уралом" в 1/4 финала. Их первая встреча в Москве завершилась со счетом 1:1. В плей-офф Лиги Европы "Спартак" не пробился, заняв последнее место в группе G. 

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2018-12-18-itogi_soveta_direktorov_spartaka/

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