Измайлов рассказал, что поддерживал Карреру в ситуации с Глушаковым

На презентации Олега Кононова в качестве главного тренера "Спартака" вице-президент клуба Наиль Измайлов рассказал, что в ситуации между полузащитником красно-белых Денисом Глушаковым и Массимо Каррерой поддержал итальянского специалиста. Он также отметил, что в клубе все регламентировано контрактами и регламентами, а за лайки наказать нельзя.

– Можно ли считать, что не применив к Глушакову санкции за лайки ситуацией, клуб тогда не поддержал главного тренера?

- Мы прилагали все усилия для поддержки главного тренера. Она осуществлялась всеми возможными способами: общением с игроками, совместными совещаниями, участием до определенной степени в тренировочном процессе. В клубе все регламентировано контрактами и регламентами. Главный тренер – большой менеджер, но он не вправе нарушать соглашения. За лайки наказать нельзя, договор этого не предусматривает. И да - я поддерживал Карреру. (Вячеслав Короткин)