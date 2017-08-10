Измайлов не стал отрицать интерес "Спартака" к Гараю

Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Наиль Измайлов не стал отрицать интерес красно-белых к защитнику Эсекиэлю Гараю. По его словам, клуб и главный тренер Массимо Каррера вместе работают над усилением команды.

- Ранее я назвал те фамилии, кто уже отработаны. Гарай? Те игроки, по которым мы работаем, я не называю – их еще много, - цитирует "Р-Спорт" Измайлова. - Входит ли в их число Гарай? Ничего не буду говорить. Будет ли еще серьезное усиление "Спартака"? И клуб, и тренер, мы вместе работаем.