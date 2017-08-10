20:48 | Футбол — РФПЛ

Измайлов не стал отрицать интерес "Спартака" к Гараю


 
Эсекиэль ГАРАЙ и его жена Тамара ГОРРО."Гарай возвращается? Что изменилось для его жены?"

 

Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Наиль Измайлов не стал отрицать интерес красно-белых к защитнику Эсекиэлю Гараю. По его словам, клуб и главный тренер Массимо Каррера вместе работают над усилением команды.

- Ранее я назвал те фамилии, кто уже отработаны. Гарай? Те игроки, по которым мы работаем, я не называю – их еще много, - цитирует "Р-Спорт" Измайлова. - Входит ли в их число Гарай? Ничего не буду говорить. Будет ли еще серьезное усиление "Спартака"? И клуб, и тренер, мы вместе работаем.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170810/1124083055.html

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