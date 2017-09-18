Измайлов назвал публикации о "сливе" Карреры ерундой

Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Наиль Измайлов призвал общественность не верить слухам о команде. По его словам, информация о "сливе" главного тренера Массимо Карреры игроками - ерунда.

По информации обозревателя "СЭ" Игоря РАБИНЕРА, после матча 10-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:2) Каррера спросил своих футболистов, хотят ли они его ухода. Большую часть встречи красно-белые играли в большинстве. За 5 минут до финального свистка столичная команда вела со счетом 2:0, но не сумела удержать победу.

- Не верьте слухам, на то они и слухи – так проще, - цитирует "Р-Спорт" Измайлова. - Публикации о "сливе" тренера? Да ерунда все это.

После 10 туров чемпионата России "Спартак" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. Отставание от занимающего первое место "Зенита" составляет 8 баллов (у питерцев игра в запасе).

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