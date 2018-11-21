Избитый Кокориным и Мамаевым водитель ответил, получил ли деньги от футболистов

"СЭ" дозвонился до водителя Виталия Соловчука, который был избит футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым 8 октября, с целью проверить информацию о том, что игроки перечислили ему деньги в качестве моральной компенсации за содеянное.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что "в материальном плане вопрос с водителем урегулирован – деньги отправлены потерпевшему на специально открытый для него расчетный счет, что может быть представлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств".

Напомним, футболистам предъявлено обвинение по статьям "Побои" и "Хулиганство" УК РФ. Оба находятся в СИЗО-2 "Бутырка", срок ареста – до 8 декабря.

– Вам перечислены деньги? – вопрос Соловчуку.

– Ничего об этом не слышал. Не знаю.

– Перечислили или нет? Это важная информация.

– Не могу отвечать ни на какие вопросы. Понимаете, это идет вразрез с подпиской о неразглашении, которую я подписал.

– Источник сообщает, что деньги перечислены.

– Спросите у источника. Пускай источник… Он же сообщает.

– У вас же есть банковская карточка? Пришла смс?

– Не надо мне вопросов задавать. Все! (Сергей Егоров)

Ведущая Первого канала опровергла информацию о том, что Кокорин и Мамаев заплатили ее водителю, которого избили