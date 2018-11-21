Избитый Кокориным и Мамаевым чиновник вернулся на работу после больничного

Денис Пак после очной ставки с футболистами в СИЗО Бутырской тюрьмы. Фото Александр Рогулев, "СЭ"

Начальник департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Минпромторга Денис Пак вернулся на работу после больничного, информирует RNS.

"Пак вышел с больничного. Он находится на рабочем месте", - сообщили в Минпромторге.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев подозреваются в избиении Дениса Пака, гендиректора ФГУП НАМИ Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Оба футболиста находятся в СИЗО до 8 декабря.