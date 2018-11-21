Избитый Кокориным и Мамаевым чиновник вернулся на работу после больничного

Начальник департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Минпромторга Денис Пак вернулся на работу после больничного, информирует RNS.
"Пак вышел с больничного. Он находится на рабочем месте", - сообщили в Минпромторге.
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев подозреваются в избиении Дениса Пака, гендиректора ФГУП НАМИ Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Оба футболиста находятся в СИЗО до 8 декабря.
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Дополнительная информация
https://rns.online/consumer-market/Pak-vishel-na-rabotu-v-Minpromtorg-posle-draki-s-uchastiem-Kokorina--2018-11-21/?utm_source=push
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