17:49 | Футбол — РПЛ

Избитый Кокориным и Мамаевым чиновник вернулся на работу после больничного

Денис Пак после очной ставки с футболистами в СИЗО Бутырской тюрьмы. Фото Александр Рогулев, "СЭ"
Денис Пак после очной ставки с футболистами в СИЗО Бутырской тюрьмы. Фото Александр Рогулев, "СЭ"
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Начальник департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Минпромторга Денис Пак вернулся на работу после больничного, информирует RNS.

"Пак вышел с больничного. Он находится на рабочем месте", - сообщили в Минпромторге. 

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев подозреваются в избиении Дениса Пака, гендиректора ФГУП НАМИ Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Оба футболиста находятся в СИЗО до 8 декабря.

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Дополнительная информация

https://rns.online/consumer-market/Pak-vishel-na-rabotu-v-Minpromtorg-posle-draki-s-uchastiem-Kokorina--2018-11-21/?utm_source=push

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