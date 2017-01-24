16:34 24 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Из-за проблем с финансированием "Томь" может закрыть центр подготовки футболистов

0
0
0

"Томь" может закрыть центр подготовки футболистов из-за тяжелой финансовой ситуации, сообщает ТАСС. В данный момент центр функционирует, однако находится под угрозой закрытия. В нем занимается около 300 детей, и их родители обеспокоены судьбой футбольной школы.

Клуб не платит зарплату тренерам на протяжении нескольких месяцев (около 20-25 тысяч рублей) и не оплачивает аренду залов для занятий. Команда никуда не выезжает и не участвует в соревнованиях. Директор центра Александр Пичугин не стал обсуждать возникшую ситуацию.

Ранее появилась информация, что из-за сложной финансовой ситуации "Томь" может доиграть сезон дублирующим составом. После 17 туров чемпионата России томский клуб замыкает турнирную таблицу премьер-лиги, имея в своем активе девять очков.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3967656

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ