"Из осени в зиму!" "Спартак" прилетел в Уфу

"Спартак" прилетел в Уфу, где в воскресенье состоится матч 14-го тура премьер-лиги против "Уфы". Официальный Твиттер красно-белых отметил холодную погоду в этом городе - температура составляет минус семь градусов.

Ранее сообщалось, что в заявку "Спартака" на этот матч не вошли защитники Дмитрий Комбаров и Марко Петкович, хавбеки Джано Ананидзе, Роман Еременко, Александр Самедов, Роман Зобнин и Михаил Игнатов, а также форвард Педро Роша.

"Спартак" после 13 туров занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

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