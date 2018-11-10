"Из осени в зиму!" "Спартак" прилетел в Уфу

"Спартак" прилетел в Уфу, где в воскресенье состоится матч 14-го тура премьер-лиги против "Уфы". Официальный Твиттер красно-белых отметил холодную погоду в этом городе - температура составляет минус семь градусов.
🍂🛬💨 Из осени в зиму!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 10 ноября 2018 г.
⠀#Спартак благополучно прибыл в Уфу, где команду встретила морозная погода – минус 7 градусов.#УфаСпартак #НаУфу pic.twitter.com/OCdXIQNPtE
Ранее сообщалось, что в заявку "Спартака" на этот матч не вошли защитники Дмитрий Комбаров и Марко Петкович, хавбеки Джано Ананидзе, Роман Еременко, Александр Самедов, Роман Зобнин и Михаил Игнатов, а также форвард Педро Роша.
"Спартак" после 13 туров занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.
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