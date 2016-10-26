Иво Иличевич: "Знаю, что в России очень благодарны сборной Хорватии за матч с англичанами"

Полузащитник "Анжи" Иво Иличевич рассказал, что в футбол его привел старший брат, сообщает клубная пресс-служба. Хорват подчеркнул, что ему по-прежнему нужно время для полной адаптации в чемпионате России.

– Вы родились в немецком Ашаффенбурге. Как выбрали футбол? Кто-то из родных поспособствовал? Может, отец раньше играл?



– Папа играл, но не в футбол. Он был волейболистом. Мой брат, который старше на два года, занимался футболом и привел меня в клубную школу. Папа видел, что у меня хорошие задатки, и много работал со мной дополнительно. Старший брат в итоге профессиональным футболистом, кстати, не стал. Хотя у него неплохо получалось, он был техничным игроком, но при этом у него было много других занятий, увлечений, мыслей.



– Если верить различным источникам, у вас восемь матчей за сборную Хорватии. Как восприняли первое приглашение в национальную команду? Не было ли сомнений, что, возможно, стоит подождать вызова в сборную Германии, ведь вы родились и выросли в этой стране?



– Для меня вопрос выбора не вставал, я знал, что буду выступать только за Хорватию. Так сердце подсказывало.

– Под руководством какого тренера выступали за сборную Хорватии?



– Это был Славен Билич. Но я не участвовал в том отборочном цикле, когда Хорватия обыграла Англию и помогла таким образом России попасть на Euro-2008. Впервые был вызван в сборную позже, примерно через пару лет после того матча. Однако знаю, что в России были очень благодарны хорватской команде за тот поединок с Англией.



– Каким вам показался российский чемпионат? Уже адаптировались в нем?



– Он, конечно, отличается от бундеслиги. Разумеется, мне нужно еще немного времени, чтобы окончательно адаптироваться. Моей главной проблемой было то, что до перехода в "Анжи" я, по сути, полноценно не тренировался и не играл около трех месяцев. Сейчас я еще не на пике формы, но чувствую, что набираю ее и с каждым днем становлюсь лучше.