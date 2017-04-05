Ивица Олич: "Гинер - лучший президент в моей карьере!"

Экс-нападающий ЦСКА Ивица Олич, выступающий за клуб второй бундеслиги "Мюнхен 1860", отметил, что бывший полузащитник армейцев Даниэл Карвалью всегда оставался для него лучшим футболистом, информирует еженедельник "Футбол". Также хорват рассказал, что до перехода в ЦСКА в его услугах был заинтересован "Спартак".

– Какие у вас воспоминания остались о Евгении Гинере?

– Лучший президент в моей карьере! Очень эмоциональный человек, смотрел практически каждую игру. Нелегко в течение пятнадцати лет поддерживать команду на высоком уровне. Но Гинер это смог. Евгений поставил клуб на ноги, поэтому ЦСКА и борется каждый сезон за чемпионство.

– А чем запомнился Валерий Газзаев?

– Он очень здорово умеет мотивировать. Для Валерия Георгиевича было важно, чтобы футболисты усердно работали на каждой тренировке. Его тренировки иногда получались тяжелыми, но все было в меру. То есть за пару дней до игры он никогда не нагружал нас сильно.

– Терпели даже бразильцы?

– Тогда было немало в команде хороших игроков. Но для меня самым лучшим оставался Даниэл Карвалью. Он был просто великолепен! Когда не был травмирован.

– Кто в ЦСКА отвечал за атмосферу?

– Василий Березуцкий. Он смешной, шутил вечно. Но это никак не отражалось на игре: на поле он превращался в серьезного и ответственного парня.

– Какие впечатления остались от российского футбола?

– Ваши разные поля. Когда один день играем на искусственном поле, потом – на настоящем. Это же трудно! Очень! Сложно перестроиться, угадать, как отскочит мяч, как правильно ударить, чтобы он покатился точно в ноги партнеру.

– Большие расстояния не бесили?

– Это было даже интересно. Ведь Россия – самая большая страна в мире! Она очень красивая. А я жил в Москве, и посмотреть другие города возможности не было.

– Даже Грозный? Многие иностранцы, приезжая в Чечню, удивлялись количеству вооруженных людей.

– Мой знакомый тренер раньше работал в "Тереке" и рассказывал, что там очень нелегко жить: в восемь вечера мало народу на улице. И это было непривычно. Но меня больше поразил выезд в Томск. Мы летели туда 5-6 часов. А там трехметровый слой снега. В городе была одна маленькая гостиница, плюс нам дали очень мало номеров. Ну, и стадион: он маленький, а поле ужасное. Такое невозможно забыть. Надеюсь, там сейчас все изменилось в лучшую сторону.

– И наверняка вам запомнились дерби со "Спартаком". Вы могли себя представить в красно-белой футболке?

– Точно! Кстати, у меня было предложение от "Спартака" до перехода в ЦСКА. Но я хотел сражаться за золотые медали, и в ЦСКА у меня появилась такая возможность. Но если бы я сел на скамейку в ЦСКА, то я бы ушел в другую российскую команду за игровой практикой. Для меня место в основе всегда было важно. Поэтому я и ушел из "Баварии", кстати. А если "Спартак" вдруг захочет меня приобрести сейчас, то я откажусь. Слушайте, мне уже 37, мне пора заканчивать с этим.