Ивица Крижанац: "Зенит" стал латиноамериканской командой. Не согласен с такой политикой"

Бывший защитник "Зенита" Ивица Крижанац в интервью "Спорт день за днем" подчеркнул, что в последнее время не сильно наблюдает за успехами клуба. При этом хорват, выступавший за петербуржцев с 2005 по 2010 год, уверен, что сине-бело-голубые идут неправильным путем, подписывая латиноамериканских футболистов.

– "Зенит" устроит чествование чемпионского состава, игроки команды-2007 проведут автограф-сессию для болельщиков. А было бы вам интересно сыграть тем составом против нынешней команды? – вопрос Крижанацу.

– Ха-ха-ха-ха! Поверь мне, такой игры я бы не выдержал. Я не играл в футбол после того, как закончил карьеру, и, думаю, большая часть того нашего состава в данный момент не выдержала бы конкуренции с нынешним. Они моложе, они в форме, все время играют и тренируются. Хотя кто знает. Если бы можно было сыграть меньше, например, 60 минут, мы бы, наверное, выдержали. И это было бы здорово! 90 минут – точно нет. Старики мы уже.

– В раздевалке "Зенита" сейчас популярны Despacito и другие песни на испанском. А про вас ведь рассказывают, что вы любили петь в самолете на хорватском. Вы бы спелись сейчас с зенитовскими аргентинцами?

– Знаете, если быть честным, то я не слишком следил за "Зенитом", но я в курсе, что за последние годы "Зенит" стал латиноамериканской командой. Я никогда не был согласен с такой политикой. Я ничего не имею против самих игроков. Просто я думаю, что русским людям проще понимать своих соседей из Восточной Европы, особенно с Балкан. Нам тяжело даются иностранные языки, а тем, кто живет в Западной Европе и Латинской Америке, сложно учить русский.

Латиноамериканскому футболисту, который говорит на испанском или португальском, будет проще отправиться в Испанию или Португалию и заиграть там. А в те времена, когда я играл в "Зените", еще не все говорили по-английски. Да, в последние годы Россия в этом отношении совершила прогресс, и в том же "Зените" сейчас многие знают по несколько иностранных языков. В 2004-2005 годах все было по-другому. Думаю, клуб в этом отношении стал меняться с приходом Дика Адвоката, а потом – Лучано Спаллетти.