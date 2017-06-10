Ивелин Попов: "Я не собираюсь уходить из "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов отметил, что у него действиетльно есть предложения от других клубов, но болгарин хочет отработать свой контракт с красно-белыми до конца. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны турецкого "Трабзонспора".

- Мне нечего скрывать: предложения были и есть, - приводит Gong слова Попова. - Но я говорю: начинайте их делать через год. Я пока не планирую никуда переходить. У меня есть еще два года контракта, и я хочу остаться в "Спартаке".

Отметим, Попов в прошлом сезоне провел 24 матча в составе "Спартака", в которых забил два мяча.