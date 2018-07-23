Ивелин Попов: "Я говорил с Каррерой – остаюсь в "Спартаке"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов сообщил "СЭ", что не собирается покидать московский клуб. Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что "Бурсаспор" ведет переговоры с 30-летним болгарским хавбеком красно-белых.

– У меня был разговор с Массимо Каррерой, и я остаюсь в "Спартаке", – сказал Попов. – На сборах очень хорошо поработал, как и вся команда. Видно, что у нас есть новый импульс – с нетерпением ждем начала чемпионата.

По поводу новостей о переговорах с "Бурсаспором", могу сказать, что не знаю, откуда они берутся. Первый раз об этом слышу. (Игорь НОВИКОВ)

Напомним, вторую часть сезона-2017/18 Попов провел в аренде в "Рубине", проведя 9 матчей и забив 4 гола. По окончании срока аренды футболист вернулся в "Спартак", с которым его связывает контракт до конца сезона-2018/19.

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