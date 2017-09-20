Ивелин Попов: "В "Спартаке" нет никаких разногласий"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов после матча 1/16 финала Кубка России против "Кубани" (2:0) отметил, что в команде есть психологические проблемы, информирует Rusfootball.info. Болгарин подчеркнул, что лидеры чемпионата России еще будут терять очки.



– Состоялось ли собрание после матча с "Тосно", чем оно закончилось?



– Это внутренние дела команды. Конечно, обидно упустить преимущество в 2 мяча, но это футбол. Я могу сказать, что по отдельности игроки "Спартака" – на топ-уровне для России. Думаю, проблемы психологические. Надо переломить это и все будет хорошо.

– После матча с "Тосно" поступала информация, что у команды есть разногласия с тренером...



– Никаких разногласий внутри коллектива нет, ни с тренером, ни с руководством. Просто в прессе появляется такая информация, и люди сами развивают эту теорию.

– Чего "Спартаку" не хватает, чтобы побеждать?



– Повторюсь, какие-то психологические проблемы. Я не психолог, а игрок, поэтому не могу сказать, в чем именно. Люди ищут ответ. Сегодня хорошо, что выиграли, молодцы.

– Насколько тяжело будет вернуться в верхнюю часть чемпионата?



– Разница в очках небольшая. Если победим 3-4 раза подряд, будем наверху. Все возможно, любая команда будет терять очки.