Ивелин Попов: "В "Рубине" знают, что такое чемпионский дух"

Полузащитник "Рубина" Ивелин Попов рассказал о том, какие цели он ставит в казанском клубе. По его словам, он хочет, чтобы команда попала в Лигу Европы на следующий сезон.

– Самое главное для меня сейчас – выступить хорошо за "Рубин", подняться на то место, которое позволило бы "Рубину" играть в еврокубках в следующем году, - цитирует пресс-служба "Рубина" Попова. - Хочется одержать как можно больше побед. Во всех товарищеских матчах на сборах в Марбелье я играл второго нападающего. Мне там удобно играть, так что никаких проблем.

В "Рубине" много игроков, которые становились чемпионами, в том числе с "Рубином". Так что в этом клубе достаточно чемпионского духа. Я о Курбане Бекиевиче знаю давно. Еще когда я выступал в Болгарии, у нас показывали российский футбол. Я знал, что он сделал много для "Рубина".

Впечатления от Казани? Все нормально, хороший город. Мне понравилось, как люди встретили. Все помогают с решением бытовых проблем.

Какие ожидания от матча со "Спартаком"? Кто будет лучше, тот и победит.