Ивелин Попов: "Титул игрока года в Болгарии не повлияет на отношение Карреры"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов подчеркнул, что ему приятно получить приз игроку года в Болгарии, однако он бы предпочел участие в финальной стадии чемпионата мира-2018, куда болгары не пробились. Попов получает приз лучшему футболисту года в третий раз, по этому показателю он сравнялся с Христо Боневым.

- Я очень горд и благодарен всем, кто за меня голосовал, - цитирует Sportal Попова. - Я сравнялся с такой легендой, как Христо Бонев, и очень этим доволен. В октябре-ноябре я был уверен, что получу этот приз, затем засомневался, потому что играл нерегулярно.

Футбол - командный вид спорта, поэтому все личные награды я бы обменял на участие в чемпионате мира со сборной. Эта награда вряд ли повлияет на решение тренера "Спартака", стоит ли выпускать ли меня на поле чаще.