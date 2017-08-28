Ивелин Попов: "Совсем скоро смогу выйти на поле"

Полузащитник "Спартака" и сборной Болгарии Ивелин Попов рассказал о том, что он получил повреждение на одной из тренировок. Футболист пропустил матч 8-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (0:0).

- Я получил повреждение на тренировке в пятницу, сейчас я прохожу процедуры и занимаюсь в тренажерном зале, - цитирует Gong Попова. – У меня было воспалено колено, но к матчу против сборной Швеции (31 августа) буду готов. Мы играем у себя дома очень хорошо. Шведы – лидеры нашей группы, нам надо сыграть компактно и выложиться на все 100 процентов.