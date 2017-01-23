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Ивелин Попов: "Слухи о моем уходе из "Спартака" не соответствуют действительности"

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Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов отметил, что он не думает о смене команды и с большим удовольствием продолжит выступать за красно-белых. По словам болгарского хавбека, никто из руководства клуба не обращался к нему с разговором о возможной продаже.

– Слухи, которые появлялись в прессе относительно моего ухода из команды, не соответствуют действительности, – приводит ТАСС слова Попова. Могу сказать точно, что я остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат России. Никто из руководства клуба не говорил мне, что меня хотят продать.

Конечно, у меня были как удачные игры, так и не совсем, но могу сказать, что моя карьера в команде складывается нормально. Мне нравятся чемпионаты Италии и Германии, но сейчас у меня нет мечты поиграть в большом европейском клубе, хотя в детстве, конечно, такая мечта была. Да, я могу представить себе, что закончу карьеру в "Спартаке". Это было бы очень здорово.


 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3963469

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