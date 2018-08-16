Ивелин Попов: "Рассмотрел бы предложение от ПАОК"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов признался, что готов рассмотреть предложение от ПАОК, если такое поступит. Напомним, что красно-белые проиграли греческому клубу в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3 на выезде и 0:0 дома).

– У меня контракт со "Спартаком" еще на год, – цитирует Voria Попова. – Здесь я играю на высшем уровне, мы выиграли чемпионат, я поиграл в Лиге чемпионов. Но, конечно, предложение ПАОК меня привлекло бы. Я бы его рассмотрел. Ведь родился в Софии, это всего четыре часа езды на машине.

В Салониках мы совершили много ошибок. Думали, что игра закончена, когда забили второй мяч, поэтому потеряли концентрацию. ПАОК наказал нас, воспользовавшись поддержкой болельщиков. Это были лучшие фанаты из тех, кого я когда-либо видел, а я многое повидал. Фанаты ПАОК сыграли ключевую роль в том, что в Греции их команда переломила ход матча.