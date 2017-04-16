Ивелин Попов: "Работали над взаимодействием перед матчем с "Зенитом"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов заявил, что в его команде большая конкуренция за место в составе, поэтому было кем заменить форвардов Зе Луиша и Луиза Адриану, которые пропускают встречу против "Зенита" в 23-м туре чемпионата России. Напомним, что после первого тайма счет 1:0 в пользу московского клуба.

– Тренировали взаимодействие перед этой игрой, многое у нас получилось в первом тайме, – сказал во флеш-интервью Попов. – У "Зенита" хорошие и быстрые игроки на флангах. Пропуск игры Зе Луиша и Адриану? Вы видите, у "Спартака" большая конкуренция в составе, четыре-пять человек борются за одно место в составе. Поэтому когда один игрок пропускает встречу, всегда есть, кем заменить.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Спартак" – "Зенит"