Ивелин Попов: "Промес обязательно сделает следующий шаг"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов в интервью "СЭ" назвал одноклубника Квинси Промеса лучшим игроком чемпионата России. По его мнению, голландец обязательно перейдет в один из клубов Европы.

- Промес – лучший игрок "Спартака", - уверен Попов. - И всего чемпионата России. С каждым годом он становится все сильнее, играет в основе сборной Голландии. Рано ему замену искать. Слухи про всех нас ходят. Но вы же видите, Промес здесь.

– Квинси уже явно созрел до перехода на следующий уровень.

– И обязательно сделает этот шаг. Просто никто не знает, когда. Может, летом. Может, через год-полтора. Но я и сам ему говорю, что нужно будет обязательно решиться. Потому что этот парень имеет все, чтобы стать мировой знаменитостью.

Главное в таком деле не спешить с отъездом в другой чемпионат. Ведь уровень чемпионатов резко отличается. И порой человек оказывается просто не готов к такому скачку. Плюс адаптация. Потом люди возвращаются, и после этого уже совсем тяжело решиться. Но это если говорить о молодых, которые уезжают из родной страны. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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