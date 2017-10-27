Ивелин Попов подарил 300 мячей детским футбольным школам Болгарии

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов в свой день рождения принял участие в благотворительной акции. 26 октября болгарину исполнилось 30 лет. Попов подарил 300 мячей футбольным школам Софии.

– В день своего 30-летия получаю фотографию, которые делают меня ещё счастливее. Как игрок сборной Болгарии, год назад я принял вызов спортивных журналистов, который заключался в том, чтобы подарить детям минимум 101 мяч. Я решил подарить в футбольные школы Софии 300 мячей. Дети, играйте сердцем и следуйте за своими мечтами! – написал Попов в Фейсбуке.