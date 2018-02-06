Ивелин Попов: "Переход в "Удинезе"? Это какой-то бред и спекуляции"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов в интервью "СЭ" признался, что чувствует себя хорошо. Также он назвал слухи об интересе "Удинезе"​ бредом.

– В последнем товарищеском матче против "Хэбэй Чайна Форчун" вас не было даже в заявке. Грустно наблюдали за игрой из окошка. В чем дело?

– Чувствую себя очень хорошо. Со здоровьем все нормально. После матча была силовая тренировка, и я работал без ограничений. Так что это тренерское решение. Может, мне чего-то не хватает. На сборах такое часто бывает. Кто-то играет больше, кто-то меньше. Тренер решил так – никаких проблем.

– То есть своим состоянием довольны?

– Я пару дней назад разговаривали с Джорджо Д'Урбано. Он сказал, что я здорово тренируюсь, показатели хорошие.

– Но и до этого за три товарищеских встречи вы провели всего тайм. И народ активно обсуждает, что Попову не доверяют, что он в системе Карреры стал лишним. Говорилось, что вами в Турции интересуются, а также другие российские клубы.

– Слухи всегда идут. В начале января писали, что могу уйти в "Удинезе". Еще тогда сказал болгарским СМИ, что это какой-то бред и спекуляции. Никто из Италии мне не звонил. Из "Спартака" тоже не сообщали, что мной интересуются из Италии. У меня еще полтора года контракта. Так что правды за этим никакой. (Филипп ПАПЕНКОВ)