Ивелин Попов: "Никакого конфликта с Каррерой не было"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов в интервью "Р-Спорту" сказал, что спокойно относится к слухам о его возможном уходе из российского клуба. Болгарский хавбек подчеркнул, что собирается отработать контракт с красно-белыми до конца. Соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19.

– Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после игры с "Оренбургом" сказал: "Мы выяснили с Ивелином определенные моменты, и я доволен, что всё уладилось. Это еще один плюс для "Спартака". Расскажите, о чем был разговор?

– Я не тот человек, чтобы выносить на публику то, что должно оставаться в раздевалке. Могу лишь сказать, что на сборах мы поговорили с тренером, как и сказал Массимо, выяснили определенные моменты.

– То есть никакого конфликта не было?

– Нет.

– После общения с тренером чувствуете себя спокойнее?

– Да, я всегда выполняю задания тренера. В "Рубине" этой весной я играл в нападении, сейчас выходил на позиции опорного полузащитника. На каждой позиции свои требования. Всегда говорил, что если тренер видит меня на этой позиции, я готов играть и приносить пользу там, куда поставят.

– В сборной Болгарии вы тоже частенько выходили в атаке. Вам где комфортнее играть?

– Атакующий футболист всегда хочет играть поближе к чужим воротам. Но если тренер видит, что от меня больше пользы в середине поля, то никаких возражений с моей стороны не будет, ради команды я выйду туда, куда скажут. На протяжении всей карьеры я играл на разных позициях, проблем перестроиться нет.

– Летом ходили разговоры, что вы можете покинуть "Спартак".

– Про меня пишут каждое трансферное окно: Попов может оказаться там, Попов может оказаться сям. Но я остаюсь в "Спартаке", у меня еще год контракта. У нас впереди много игр, хочу принести пользу команде.