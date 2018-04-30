Ивелин Попов: "Не хочется комментировать игру "Спартака"

Полузащитник "Рубина" Ивелин Попов после ничьей с "Динамо" (0:0) в матче 28-го тура чемпионата России оценил перспективы своей команды на попадание в Лигу Европы. Также хавбек, арендованный казанцами у "Спартака", посетовал на то, что в последних играх его нынешняя команда теряла очки.

– Если "Рубин" займет шестое место в чемпионате и финалист Кубка России не получит лицензию, то вы сможете выступать в Лиге Европы. Держат это в голове в команде?

– Мы знаем об этом, но у нас было четыре ничьи, а надо было побеждать.

– Удается следить за "Спартаком"?

– Вчера смотели матч, видели победу, а вот когда играем в один день – не получается смотреть матчи.

– Что скажете о поражении в Кубке России от "Тосно", а также о том, что красно-белые практически лишились шансов на чемпионство?

– Не хочется комментировать игру "Спартака". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)