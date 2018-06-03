Ивелин Попов: "Не чувствовал доверия в "Спартаке"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов признался, что не чувствовал доверия в московском клубе. 30-летний болгарин провел вторую часть сезона в аренде в "Рубине".

– Я был доволен началом сезона в "Спартаке", – цитирует хавбека БНТ. – Мы выиграли Суперкубок, участвовали в Лиге чемпионов. Затем я отправился в "Рубин", где почувствовал доверие со стороны тренерского штаба и получил поддержку от товарищей по команде. Самое главное для футболиста – это доверие. В "Спартаке" я этого не чувствовал.

В минувшем сезоне Попов провел 22 игры в премьер-лиге, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ивелин Попов: "Первый сбор проведу с "Рубином", в "Спартак" вернусь 1 июля"