20:33 | Футбол — РФПЛ

Ивелин Попов: "Не чувствовал доверия в "Спартаке"

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Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов признался, что не чувствовал доверия в московском клубе. 30-летний болгарин провел вторую часть сезона в аренде в "Рубине".

– Я был доволен началом сезона в "Спартаке", – цитирует хавбека БНТ. – Мы выиграли Суперкубок, участвовали в Лиге чемпионов. Затем я отправился в "Рубин", где почувствовал доверие со стороны тренерского штаба и получил поддержку от товарищей по команде. Самое главное для футболиста – это доверие. В "Спартаке" я этого не чувствовал.

В минувшем сезоне Попов провел 22 игры в премьер-лиге, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ивелин Попов: "Первый сбор проведу с "Рубином", в "Спартак" вернусь 1 июля"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Играл ты так себе, поэтому иди гуляй, Ивелинка)

20:41

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