Ивелин Попов: "На чемпионате мира Россия выйдет в четвертьфинал. Буду за нее болеть"

Полузащитник "Рубина" Ивелин Попов отметил, что на чемпионате мира 2018 года будет болеть за сборную России. По словам болгарина, команда имеет шансы дойти до четвертьфинала.

Напомним, что Болгария не смогла отобраться на чемпионат мира. Россия сыграет в группе А вместе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

– Буду болеть за Россию. Шесть лет живу здесь, на хлеб зарабатываю здесь. После того, как Станислав Черчесов возглавил сборную, команда стала более организованная, более крепкая. Думаю, что у России есть шансы. Думаю, в четвертьфинал выйдет. Я этого сборной России желаю, – цитирует Попова официальный сайт "Рубина".