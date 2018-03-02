Ивелин Попов: "Мой гол - наигранная комбинация"

Полузащитник "Рубина" Ивелин Попов отметил, что его гол в первом тайме матча 21-го тура чемпионата России против "Анжи" стал следствием наигранной комбинации. Хавбек был арендован казанцами у "Спартака" этой зимой, встреча с махачкалинским клубом стала для него первой официальной в составе нового клуба.

- Я в команде уже 15 дней. Мы много отрабатывали эту комбинацию, - сказал Попов в эфире канала "Наш футбол". - Это наигранная комбинация. Полного взаимопонимания еще нет. Еще надо его наладить. Но в первом тайме, за исключением 10 минут, доминируем.

- Что ожидаете от второго тайма?

- Надеюсь, что улучшим состояние и сохраним победный счет.

Трансляция матча "Анжи" - "Рубин"