Ивелин Попов: "Мог оказаться в ЦСКА, когда выступал за "Литекс"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов отметил, что в составе софийского ЦСКА, с которым красно-белые проведут товарищеский матч в среду, собрано большое количество сильных футболистов. Особенно болгарин выделил своего бывшего одноклубника нападающего Кирила Десподова.

– Софийский ЦСКА – очень популярная в Болгарии команда, – цитирует пресс-служба "Спартака" Попова. – В ней сейчас собраны по-настоящему интересные футболисты. Коллектив представляет собой сплав молодости и опыта. Из опытных игроков могу назвать защитников Станислава Манолева, известного в России по выступлениям за "Кубань" и "Динамо", и Николая Бодурова, игравшего за английский "Фулхэм" и датский "Мидтьюлланн". Армейцы предпочитают атакующий футбол. В этом сезоне они забили больше всех. Но при этом команда отличается высокой дисциплиной и грамотно действует без мяча.

– Вы ведь тоже могли оказаться в ЦСКА?

– Да, когда выступал за "Литекс". Президенту несколько раз поступали предложения, но он отвечал, что отпустит меня только за границу. В итоге я с "Литексом" выиграл чемпионат, Суперкубок и дважды – Кубок. И только после этого уехал в Турцию.

– Знаете, что юная суперзвезда Десподов своим кумиром называет именно вас?

– Слышал об этом. (Улыбается.) В свое время мы с ним вместе играли за "Литекс", только я за основу, а он за молодежку. Еще тогда было ясно, что Кирил – очень талантливый футболист. Напоминал ему, что нужно вовремя спускаться с небес на землю и много тренироваться. Потому что талант в футболе еще не гарантия успеха. За право называться хорошим игроком нужно бороться каждый день.