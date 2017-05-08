Ивелин Попов: "Матч "Зенита" и "Терека" смотрел дома – было очень приятно"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов после вечернего празднования чемпионства подчеркнул, что пока не осознает случившееся. Болгарский хавбек отметил, что смотрел матч "Зенита" с "Тереком" дома.

"Спартак" обеспечил себе победу в премьер-лиге за три тура до окончания чемпионата после того, как "Зенит" проиграл "Тереку". Это чемпионство стало для красно-белых первым с 2001 года.

– Очень хорошие эмоции, – подчеркнул Попов. – 16 лет "Спартак" не выигрывал чемпионат России. Это большой успех для меня лично и для команды в целом. Матч "Терек" – "Зенит" смотрел дома – было очень приятно. После матча стали поступать смс и звонки, все поздравляли с чемпионством. Было очень здорово. Сейчас пока не понимаем, что мы сделали. Когда кубок будет в руках, будем понимать. Каррера сказал, что мы стали семьей. (Михаил ГОНЧАРОВ)

"Спартак" – чемпион. Live!